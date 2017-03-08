﻿فيردر بريمن يفتقد جهود قائده فريتز حتى نهاية الموسم

برلين – د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني أن قائد الفريق كليمنز فريتز سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل. وتعرض فريتز (36 عاما) لإصابة في الكاحل الأيمن خلال المباراة التي فاز فيها بريمن على دارمشتاد 2/صفر السبت الماضي ضمن الدوري الألماني. وينتهي عقد فريتز مع النادي بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي قال إن ذلك لا يعني أن مشوار اللاعب المخضرم انتهى. ويحتل بريمن المركز الرابع عشر في البوندسليغا، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، وسيلتقي في مباراته المقبلة باير ليفركوزن غدا.

ألمانيا وتركيا تتقدمان بعرضين لاستضافة أمم اوروبا 2024

زيوريخ – رويترز: أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان المانيا وتركيا البلدان الوحيدان اللذان تقدما بعرضين لاستضافة كأس أمم اوروبا 2024. وأضاف ان الاتحادين هما الوحيدان اللذان ابديا اهتماما قبل حلول الموعد النهائي. واضاف: «الاتحادان المعنيان توجها لمقر الاتحاد الاوروبي في نيون كي يتقدما بطلبين رسميين». وكانت الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا بحثت امكانية التقدم بعرض مشترك الا ان الامور لم تمض قدما. وعلى الدول المرشحة المحتملة التقدم بملف كامل للعرض بحلول ابريل/ نيسان من العام المقبل على ان يختار الفائز بشرف الاستضافة في سبتمبر/ ايلول التالي. ولم يسبق لتركيا استضافة اي بطولة كروية كبرى، بينما استضافت المانيا الغربية كأس العالم 1974 وبطولة اوروبا 1988 قبل ان تستضيف كأس العالم 2006.

«نايكي» تكشف عن تصاميم خاصة باللاعبات المحجبات!

نيويورك – الأناضول: أعلن عملاق الملابس الرياضية، «نايكي»، عن طرح تصاميم غطاء رأس خاص باللاعبات المحجبات. وتم إنتاج الحجاب من قماش قابل للتمدد وغير شفاف، ليتوافق مع الشروط الإسلامية، وفق بيان للشركة. واستغرق تطوير المنتج، الذي أطلق عليه «نايكي برو حجاب»، 13 شهراً، للاستجابة لحاجة اللاعبات المسلمات، اللواتي يزداد عددهن، وفق البيان. ومن جانبها، عبرت اللاعبة الإماراتية المحجبة، زهراء لاري، عن سعادتها، وقالت إن الخطوة أثارت عواطفها، مشيرة إلى أنها جربت العديد من أغطية الرأس، إلا أن أغلبها لم يتناسب مع رياضة التزلج على الجليد التي تحترفها. وسيكون حجاب نايكي متوفراً في الأسواق بحلول ربيع 2018.

الدوري السعودي: غرامات مالية لاتحاد جدة بسبب أحداث مباراة الهلال

الرياض – الأناضول: أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات على اتحاد جدة والهلال بعد أحداث شغب واعتراضات شهدتها مباراتهما ضمن الجولة العشرين للدوري المحلي.

وأوضح الاتحاد السعودي، أنه «تم تغريم اتحاد جدة 225 ألف ريال سعودي (60 ألف دولار)، لأحداث الشغب من جماهيره». كما تم تغريم نادي الاتحاد أيضا 10 آلاف ريال، لحصول 6 من لاعبيه على 5 بطاقات صفراء وواحدة حمراء. وتقرر إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد مباراة إضافية إلى جانب الإيقاف التلقائي لحصوله على طرد طبقا للائحة، بسبب ركله لاعب المنافس. وقررت اللجنة إيقاف لاعب الهلال نواف العابد مباراتين بعد احتفاله بطريقة استفزازية أمام جماهير الاتحاد. وحقق الهلال الأحد الماضي الفوز على مضيفه اتحاد جدة، بثلاثة أهداف لهدف.

التونسي الكوكي مدرباً للهلال السوداني

الخرطوم – الأناضول: أعلن الهلال السوداني، التعاقد مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، خلفا للمدرب الفاتح النقر، الذي كان يعمل بشكل مؤقت، بدون الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة. وبعد 8 جولات للدوري السوداني يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر هلال كادوقلي. وتعد هذه التجربة الثانية للمدرب مع الفريق الهلالي بعد تجربة غير ناجحة عام 2015، وانتهت بمجموعة من الخلافات بين الطرفين. والكوكي (45 عاما)، بدأ مسيرته التدريبية عام 2007، مع مواطنه الإفريقي، قبل أن يدرب الصفاقسي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة. كما درب أهلي بوعريرج الجزائري.

لجنة الانضباط الآسيوية توقف البحريني جعفر 4 مباريات

كوالالمبور – الأناضول: قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي المحرق البحريني سيد محمد جعفر أربع مباريات، وتغريمه 7 آلاف دولار. وفي بيان عبر موقع الاتحاد الآسيوي أوضحت لجنة الانضباط أن العقوية على لاعب المحرق، جاءت بعد الإساءة للحكم المساعد في مباراة فريقه أمام صحم العماني في 21 فبراير/ شباط الماضي. ويلعب المحرق ضمن المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي بجوار الوحدات الأردني وصحم العماني والنجمة اللبناني. كما قررت اللجنة تغريم وونغ تسز لاعب نادي ايسترن بطل هونغ كونغ، بمبلغ ألف دولار لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة بعدما تعمد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، في مباراة فريقه أمام غوانتشو ايفرغراند الصيني في 22 فبراير الماضي.