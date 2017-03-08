﻿عالم التنس: سيرينا تمهد عودة كيربر إلى صدارة التصنيف العالمي

إنديان ويلز (كاليفورنيا) – د ب أ: بات الطريق ممهدا أمام النجمة الألمانية أنجليك كيربر للعودة من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي، على حساب النجمة الأمريكية سيرينا وليامز، بعدما أعلنت الأخيرة انسحابها من المشاركة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة، بسبب إصابة في الركبة.

وستكون كيربر، التي لم تحرز أي لقب حتى الآن في الموسم الجاري، على رأس المشاركات في منافسات السيدات ببطولة إنديان ويلز، بعد تأكد غياب سيرينا. ولم تشارك سيرينا (35 عاما) في أي بطولة منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا قبل خمسة أسابيع، وتسببت في صدمة مضاعفة لجماهيرها حيث أعلنت أيضا الانسحاب من بطولة ميامي. وقالت: «للأسف، مضطرة للانسحاب من بطولتي إنديان ويلز وميامي… لم أتمكن من الخضوع للتدريب بسبب مشاكل في الركبتين وأشعر بخيبة أمل إزاء عدم قدرتي على المشاركة. سأواصل المضي قدما والحفاظ على مسارى الايجابى. أتطلع إلى العودة بأسرع ما يمكن .»وستعتلي كيربر صدارة التصنيف الاثنين المقبل، بعدما احتلت الصدارة في أيلول/ سبتمبر الماضي عقب تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة، وحافظت على القمة لمدة 20 أسبوعا قبل أن تستعيد سيرينا الصدارة بعد التتويج في ملبورن.