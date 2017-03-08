﻿بليزرز يفسد أفضل أرقام ويستبروك بالفوز على ثاندر

لوس أنجليس – د ب أ: حرم بورتلاند تريل بليزرز النجم راسيل ويستبروك من الاحتفال بأفضل رقم في مسيرته، حيث تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 125/121 ضمن للمحترفين.

وحقق ويستبروك أفضل رقم شخصي له بإحراز 58 نقطة لثاندر، لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الخسارة على ملعبه، ليرتفع عدد هزائمه هذا الموسم إلى 29 مقابل 35 انتصارا. وسجل ألين كراب 23 نقطة لبليزرز وأضاف داميان ليارد 22 نقطة وسي جيه ماكولوم 21 نقطة للفريق الذي حقق بذلك الانتصار السابع والعشرين له هذا الموسم مقابل 35 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، سجل فيكتور أولاديبو 16 نقطة لثاندر كما أضاف إنيس كانتر 11 نقطة للفريق. وفي مباراتين أخريين، تغلب واشنطن ويزاردز على مضيفه فينيكس صنز 131/127 ودالاس مافريكس على لوس أنجليس ليكرز 122/111 .