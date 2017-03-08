﻿اكتمال عقد الفرق المتأهلة

القاهرة – د ب أ: كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم عن اكتمال عقد الفرق المشاركة في في ثوبها الجديد، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 22 تموز/ يوليو المقبل، وحتى السادس من آب/ أغسطس المقبل بمشاركة 12 فريقا عربيا .

وأعلن سويلم، انضمام فريقي نصر حسين داي الجزائري والعهد اللبناني بعد فوزه على فنجاء العماني الى فرق البطولة ليكتمل بذلك الفرق المشاركة في النسخة الجديدة. وكان الاتحاد العربي أخطر نظيره المصري باكتمال فرق المسابقة بعد تحديد ممثل الجزائر (حسين داي) والعهد اللبناني، لينتظر المشاركون ما ستسفر عنه القرعة في توزيع الفرق. كما أرسلت الفرق تأكيدات بالمشاركة في البطولة التي ستقام عقب نهاية الموسم الحالي، وقبل انطلاق الموسم الجديد في معظم الدول. ويشارك في البطولة العربية كل من الأهلي والزمالك (مصر)، النصر والهلال (السعودية)، ونصر حسين داي الجزائري والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي، والمريخ السوداني، والعين الإماراتي، والفيصلي الأردني، ونفط الوسط العراقي، والعهد اللبناني. وأشار المدير التنفيذي للاتحاد المصري إلى أن الاتحاد العربي أكد موعد اجراء قرعة البطولة في الثاني من أيار/ مايو المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يتم تقسيم الفرق الى ثلاث مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني في دور المجموعات ليكتمل بها الدور قبل النهائي . وأوضح أن توزيع مباريات البطولة سيكون بين القاهرة والاسكندرية، وسيتم تحديد مكان مباريات كل مجموعة خلال القرعة، حيث تتجه النية لاستضافة مجموعتين بالقاهرة والثالثة بالأسكندرية .وشدد على استعداد محافظتي القاهرة والاسكندرية لاستضافة مباريات البطولة من حيث الملاعب، التي تم تحديدها وتأمين البعثات المختلفة على أقصى درجة. وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري ثقته في قدرة بلاده على اخراج البطولة في أفضل صورة تليق بمصر والكرة العربية .

الدوري المصري: رئيس الزمالك يعلن انسحاب الفريق النهائي!

القاهرة – د ب أ: أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق النهائي من الدوري المصري.

وأخطر منصور لاعبي فريقه خلال جلسة معهم، بالانسحاب بشكل نهائي من مسابقة الدوري المصري بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق مؤخراً، على حد قوله. وكانت أزمة نشبت بين الزمالك والاتحاد المصري بسبب مباراة الفريق الاخيرة أمام المقاصة، والتي تغاضى فيها حكم المباراة جهاد جريشة عن ركلة جزاء للزمالك، ليخسر بهدف ويرفض الاتحاد اعادة المباراة او معاقبة الحكم، ما دفع الزمالك لإعلان انسحابه من الدوري. وقال منصور: «الانسحاب من الدوري قرار نهائي لا رجعة فيه وحلمي مستمر في قيادة الفريق». وشدد رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين على بقاء المدرب محمد حلمي في قيادة الفريق، نافيا كل ما تردد عن رحيله والتعاقد مع مدرب اجنبي .وطلب رئيس الزمالك من لاعبيه غلق صفحة الدوري وأزماته والتركيز في مواجهتي رينجرز النيجيري في ذهاب واياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا، والمقرر لهما يومي 12 و19 الجاري .

الدوري الإماراتي: الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية «افريقية»

دبي (الإمارات) – د ب أ: واصل الأهلي صحوته في الدوري الإماراتي، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، عقب تغلبه 2/صفر على مضيفه الظفرة في المرحلة الحادية والعشرين.

وحافظ الأهلي على موقعه في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 29 نقطة في المركز السابع. وافتتح النجم الغاني المخضرم أسامواه جيان التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيق 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل السنغالي ماخيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 63.

الجزيرة بصدد الإعلان عن تعاقده مع أحمد خليل

أبوظبي – د ب أ: كشفت تقارير أن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقد مع أحمد خليل مهاجم النادي الأهلي. وذكرت صحيفة «الإمارات اليوم» أن مصادر خاصة بها كشفت أن اللاعب وقع عقدا مع الجزيرة، لمدة أربعة أعوام وبراتب سنوي يبلغ 17 مليون درهم إلى جانب امتيازات أخرى.

ولم يعلق أي من الناديين وكذلك اللاعب بشأن الصفقة، لكن تقارير أشارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن الجزيرة عن تفاصيل العقد رسميا في وقت لاحق. ورددت تقارير أنه بإبرام العقد، ستكون أكبر صفقة تشهدها الكرة الإماراتية منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008/2009 .ويعد أحمد خليل (27 عاما) أحد المواهب المتميزة في الكرة الإماراتية، حيث توج بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا في 2015، وتتطلع جماهير الجزيرة إلى انضمامه للفريق في الموسم الجديد حيث سيشكل قوة هجومية ضاربة إلى جانب علي مبخوت الذي يتصدر هدافي الدوري برصيد 24 هدفا، مقابل 12 هدفا لأحمد خليل في الموسم الجاري. وبدأ خليل مسيرته ضمن قطاعات الناشئين بالأهلي عام 2001 ثم بالفريق الأول في 2006 وأحرز معه كأس رئيس الدولة في 2017، كما فاز معه بالكأس السوبر عام 2008 ولقب دوري المحترفين في 2008/2009 .

كذلك بدأ خليل مسيرة دولية حافلة بالإنجازات، حيث فاز في 2006 بكأس الخليج للناشئين مع منتخب الإمارات (تحت 17 عاما) وتوج بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف، وفاز بكأس آسيا للشباب (تحت 20 عاما) عام 2008 واختير أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد أربعة أهداف. وفي 2009، قاد منتخب الشباب إلى دور الثمانية بكاس العالم للشباب، ثم المنتخب الأولمبي الإماراتي في 2010 للفوز بكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية متوجا بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف. وسجل ثلاثة أهداف للمنتخب الذي توج للمرة الأولى في تاريخه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، كما ساهم في إحراز الإمارات المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا 2015 بأستراليا، وجاء ثانيا في ترتيب الهدافين. أما في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، فسجل خليل عشرة أهداف خلال ست مباريات، ويتطلع إلى مساعدة منتخب الإمارات على التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.