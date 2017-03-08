﻿رأس راموس تقود الريال إلى إحباط مغامرة نابولي

نابولي (إيطاليا) – د ب أ: بهدفين من ضربتي رأس للمدافع سيرخيو راموس، قلب ريال مدريد تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3/1 على نابولي الايطالي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحبط الريال مغامرة نابولي وتأهل بجدارة إلى دور الثمانية بالفوز 6/2 في مجموع المباراتين. وأنهى نابولي الشوط الأول بهدف سجله البلجيكي دريس ميرتنز في الدقيقة 24 بعد أداء رائع من الفريق وأداء باهت من الضيوف. وفي الشوط الثاني، ارتدى راموس مجددا ثوب المنقذ وسجل هدفين للريال بضربتي رأس في الدقيقتين 51 و57، كما سجل البديل ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع ليقلب الريال الطاولة على مضيفه ويحجز مقعده في دور الثمانية. وبدأ نابولي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ ولم يضيع الفريق وقتا لإظهار خطورته، حيث سجل لورنزو إنسيني كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، لكنها ارتطمت بأحد لاعبي الريال وذهبت فوق العارضة مباشرة. وكاد الألماني توني كروس يكلف الريال غاليا في الدقيقة التالية عندما أعاد الكرة برأسه في اتجاه حارسه وحاول إنسيني استغلالها وتسجيل هدف التقدم ولكن الكرة خرجت لضربة مرمى. وواصل نابولي محاولاته، لكن الريال نظم صفوفه وبدأ في شن بعض المرتدات السريعة لكنها لم تسفر عن أي خطورة. وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس في الدقيقة السابعة وأبعد الكرة بقبضة يده قبل رأس ميرتنز اثر ضربة ركنية لنابولي لتخرج الكرة مجددا لركنية. وسدد السلوفاكي ماريك هامشيك كرة زاحفة قوية من خارج حدود منطقة جزاء الريال في الدقيقة التالية لكنها مرت خارج القائم الأيسر. وكانت أول فرصة حقيقية للريال في الدقيقة 12 عندما تقدم غاريث بيل بالكرة إلى داخل منطقة جزاء نابولي ولعبها عرضية وقابلها كريم بنزيمة بضربة رأس وهو في حلق المرمى لكنها ارتطمت بزميله رونالدو المتسلل لتضيع الفرصة الخطيرة. ورد نابولي بتسديدة قوية أطلقها إنسيني من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 وأخرجها نافاس إلى ركنية لم تستغل جيدا. بمرور الربع ساعة الأول، تراجعت حدة الضغط الهجومي من نابولي وانحصر اللعب معظم الوقت في وسط الملعب مع اعتماد الريال على محاولات فردية من بيل لتشكيل بعض الإزعاج لدفاع نابولي. لكن نابولي كسر حاجز الصمت وباغت ضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق البلجيكي ميرتنز. وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق الإيطالي وتمريرة متقنة من هامشيك إلى ميرتنز المندفع داخل منطقة الجزاء ليسيطر على الكرة ويتقدم بها في حراسة الدفاع ثم سددها زاحفة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس نافاس لتستقر الكرة في المرمى. واستغل رونالدو هجمة مرتدة سريعة للريال ومر ببراعة من مدافعي نابولي وحارس المرمى ثم سدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي من حارسه ولكنها ارتدت من القائم الأيسر. ورغم التراجع في مستوى أداء نابولي، افتقد الريال للأداء الذي يستطيع من خلاله فرض السيطرة على مجريات اللعب، حيث سيطر التوتر على أداء الفريق. وكاد كاليدو كوليبالي يسجل الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 35 اثر ركلة ركنية قابلها برأسه من وسط منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت عاليا بعيدا عن المرمى. وعاند الحظ نابولي في الدقيقة 37 وتصدى القائم الأيمن لتسديدة ميرتنز اثر هجمة منظمة للفريق الإيطالي. وأهدر هامشيك فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 39 بعدما وصلت إليه الكرة خلف دفاع الريال ولكنه تباطأ في انطلاقته ليضيع انفرادا تاما ثم تسرع في تسديد الكرة لتذهب خارج المرمى. وبدأ الريال الشوط الثاني بنشاط هجومي وسدد بنزيمة كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47، لكن الكرة ذهبت في الشباك من الخارج. وأسفرت محاولات الريال عن هدف التعادل في الدقيقة 51 اثر ضربة ركنية لعبها كروس وقابلها راموس بضربة رأس ساحرة لتسكن الكرة في الزاوية البعيدة الصعبة على يسار الحارس بيبي ريينا. ولم يتأخر راموس كثيرا في تأكيد تأهل فريقه إلى دور الثمانية حيث استغل ضربة ركنية أخرى لعبها كروس في الدقيقة 57 وحولها برأسه في اتجاه المرمى لترتطم برأس ميرتنز في طريقها إلى الشباك. وأجرى نابولي تغييرا في الدقيقة 70 لتنشيط الهجوم بنزول البولندي أركاديوز ميليك العائد من الإصابة بدلا من إنسيني. وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لكن مستوى الأداء تراجع بشكل واضح. وفيما استعد الفريقان للخروج بهذه النتيجة، باغت البديل موراتا نابولي بالهدف الثالث ليجدد الريال الفوز نتيجة مباراة الذهاب ذاتها.