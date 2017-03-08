﻿الانتصار الساحق يعزز طموحات البايرن في تكرار الثلاثية التاريخية!

لندن – د ب أ: بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أربعة أعوام، كان بايرن ميونخ على موعد مع احتفال آخر بالعاصمة البريطانية لندن، عقب فوزه الكبير 5/1 على مضيفه أرسنال.

وأعادت تلك الأجواء الاحتفالية إلى الأذهان ذكريات فوز الفريق البافاري على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية لنسخة 2013، التي جرت بلندن، محققا إنجازا تاريخيا بتتويجه بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) في تلك السنة، وهو ما يسعى البايرن إلى تكراره هذا العام. وبعث كارل هاينز رومينيغه، نائب رئيس البايرن، برسالة للاعبي ومسؤولي الفريق بعد المباراة، قائلا: «ربما في النهاية سنكون في الجزر البريطانية بالقرب من هنا مرة أخرى، سيكون هذا رائعا». وبات البايرن على بعد أربعة لقاءات فقط من خوض المباراة النهائية التي ستجرى في كارديف عاصمة ويلز في الثالث من حزيران/ يونيو، عبر دوري الربع ونصف النهائي، لكن الطريق لذلك لن يكون مفروشا بالورود رغم فوز الفريق الكبير 10/2 على نظيره اللندني في مجموع المباراتين. وقال أريين روبن، نجم البايرن، الذي هز شباك دورتموند في الدقيقة الأخيرة مسجلا هدف التتويج على ملعب «ويمبلي» العريق: «ينبغي ألا تنتهي مسيرتنا في دور الثمانية». وأضاف: «ندرك ما نريده على وجه الدقة. إذا نظرتم فقط إلى الأرقام التي تحققت أمام أرسنال 10/2 (الفوز 5/1 في الذهاب والعودة)، فإنه أمر مثير للإعجاب». لكن تلك النتيجتين لا تعكسان تماما الصورة الكاملة عن المواجهة بين الفريقين، ومدى الصعوبة التي واجهها البايرن خلال الشوط الأول في المباراتين. وحذر روبن قائلا: «لم نبلغ سوى دور الثمانية فحسب، وهناك فرق قوية بانتظارنا. ستكون مهمة بالغة الصعوبة». ويتطلع البايرن لتكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013 مع مدربه الأسبق يوب هاينكس. وأوضح رومينيغه: «خطوة بعد خطوة، ومرحلة إلى أخرى». وتابع: «ينبغي أن يكون لدينا دافع قوي وأهداف عظيمة، ولكن بلمسة من التواضع، ومن الجيد لنا ألا نضع أنفسنا الآن وبشكل فوري ضمن قائمة المرشحين للتتويج بدوري الأبطال».

وبينما تجرى قرعة دور الثمانية في 17 الجاري، أعرب أنشيلوتي عن أمله في تجنب مواجهة فريقه السابق ريال مدريد (حامل اللقب) حتى المباراة النهائية. وتجرى مباراة الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و12 نيسان/ أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع. وعلى الصعيد المحلي، يلتقي البايرن في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا مع الفائز من دورتموند وشبورتفروينده المؤجلة من دور الثمانية والتي ستجرى الثلاثاء المقبل. ومع تحليقه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ في الدوري الألماني، فإن بطولة محلية أخرى تلوح في الأفق للبايرن، غير أن هذه الأدوار الإقصائية ستحدد حقا مدى نجاح موسمه الحالي. وشدد أنشيلوتي على «إن أملي هو قيادة الفريق نحو القمة في أوروبا، هذا هو هدفي الوحيد، وأبذل أقصى الجهد لتحقيقه».