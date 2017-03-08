﻿مسلسلات الأجزاء تغزو الفضائيات المصرية

القاهرة – «القدس العربي» : كانت المسلسللات التي تتكون من أجزاء عدة سمة من سمات الدراما المصرية قديما، وكانت هذه المسلسلات تحقق نجاحا كبيرا، نذكر منها على سبيل المثال «الشهد والدموع» و«ليالي الحلمية» وغيرها، ولكن مع انحسار موسم المسلسلات إلى رمضان فقط اختفت ظاهرة مسلسلات الأجزاء، وأصبحت كل المسلسلات تتكون من ثلاثين حلقة تعرض على مدار شهر رمضان، إلا أن نجاح المسلسلات التركية والهندية مؤخرا في اجتذاب عدد كبير من المشاهدين جعل صناع الدراما يعودون إلى هذه المسلسلات ويصنعون مواسم جديدة للعرض خارج شهر رمضان تعرض فيها هذه الأعمال، التي تتكون من أكثر من جزء، ومن أبرز هذه المسلسلات «سلسال الدم»، الذي يعرض حاليا الجزء الرابع منه.

المسلسل بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، راندا البحيري، رامي وحيد، ضياء عبدالخالق، أميرة هاني، ومنة فضالي، بالإضافة إلى الفنانين أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، الذين انضموا للجزء الرابع. وتدور أحداث الجزء الرابع من المسلسل، خلال الفترة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران، حيث يتم إلقاء الضوء على فترة حكم الإخوان وسقوطهم وتأثير ذلك على المجتمع.

مسلسل «شطرنج» أيضا تم تقديم ثلاثة أجزاء منه، وهناك تفكير في تقديم جزء رابع، كما قال المنتج محمد فوزي، المسلسل بطولة وفاء عامر ونضال الشافعي وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.

وكان مسلسل «الجماعة» من تأليف وحيد حامد قد حقق نجاحا كبيرا عند عرضه منذ عدة سنوات، الأمر الذي شجع صناعه على تقديم جزء ثان استغلالا لنجاح الجزء الأول، الذي أخرجه محمد ياسين، وهو من بطولة إياد نصار، أما الجزء الثاني فيخرجه شريف بنداري، وهو يحكي تاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتهم على يد حسن البنا وحتى الفترة الحالية،

ورغم اعتذار إيمي سمير غانم عن استكمال مسلسل «هبة رجل الغراب» بعد تقديم جزأين، إلا أن صناعه أصروا على تقديم جزء ثالث ورابع بعد استبدال إيمي بناهد السباعي.

كذلك قرر صناع مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» تقديم أجزاء جديدة بعد نجاح الجزأين الأول والثاني، وهو من بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وسمير غانم ورجاء الجداوي وشيماء سيف، إخراج أحمد نور، ومن تأليف الصحافية أماني ضرغام.

ومؤخرا قرر طارق الجنايني تقديم أجزاء جديدة من مسلسل «حكايات بنات»، بطولة دينا الشربينى وصبا مبارك وإنجي المقدم وندى موسى وكريم فهمي وعمرو صالح.

كما يتم التحضير حاليا لتصوير جزء ثان من مسلسل «أفراح ابليس» بعد ثماني سنوات من تقديم الجزء الأول، وهو من بطولة الممثل السوري جمال سليمان.

ويعرض حاليا مسلسل «الأب الروحي» المستوحى من الفيلم الأمريكي الشهير «الأب الروحي»، وقد أعلن صناعه منذ البداية أن المسلسل يتكون من خمسة أجزاء وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيت ميمي وبطولة محمود حميدة وأحمد فلوكس وعدد من الوجوه الجديدة، وإنتاج محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة لفترة طويلة وأن يقبل عليها المنتجون نظرا للاقبال الجماهيري على هذه النوعية من الأعمال.