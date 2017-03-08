﻿سيارات الأجرة الصفراء أقل عرضة للحوادث من السوداء

واشنطن ـ أ ف ب: تسجل سيارات الأجرة الصفراء عدداً أدنى بكثير من الحوادث مقارنة مع تلك التي تحمل ألواناً داكنة، على ما أظهرت دراسة أجريت في سنغافورة من شأنها حسب معديها، المساعدة على إنقاذ أرواح.

وأشار معدو الدراسة التي نشرت نتائجها في حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم إلى أن هذه النتائج «من شأنها أن تؤدي دورًا كبيرًا في تحديد خيارات ألوان مركبات النقل العام». وكشفت هذه الدراسة أن سيارات الأجرة الصفراء في سنغافورة تواجه خطراً أدنى بـ9 ٪ للتعرض لاصطدامات أو حوادث خطيرة مقارنة مع السيارات بالألوان الداكنة.

ومع أن هذا الأمر قد يبدو بديهياً، لم يتم إجراء أي دراسة علمية سابقاً تحدد ما إذا كانت السيارات الغامقة أكثر خطورة من سواها. وتضم شركة الأجرة الأكبر في سنغافورة سيارات بألوان مختلفة من الفاتح والغامق وفق معدي الدراسة الذين قارنوا سجلات الحوادث لأكثر من أربعة آلاف سيارة أجرة صفراء و14500 أخرى باللون الأزرق الغامق على مدى 36 شهراً.