﻿في ألمانيا… سرقة الشاحنات في وضح النهار

كولونيا ـ د ب أ: أجهزة تلفاز بقيمة 150 ألف يورو، أدوات تجميل بقيمة 100 ألف يورو، 12 ألف شفرة حلاقة، أصبحت ساحة سيارات ليبِتال على الطريق السريع رقم 2 بالقرب من مدينة زوست في ولاية شمال الراين فيستفاليا بمثابة «مغارة ذهب» للصوص الذين تخصصوا في سرقة شحنات سيارات النقل حيث أكد فرانك مايسكه، المتحدث باسم الشرطة في زوست أن هذه الساحة كانت خلال السنوات الماضية بمثابة «مثلث برمودا» مشيراً إلى أن كل شيء في هذه الساحة معرض للسرقة «بدءًا من لعبة الليجو وحتى مكبرات الصوت داخل السيارات، كل شيء تقريبا». تتعرض بضائع بمليارات كثيرة للسرقة سنوياً على الطرق السريعة في ألمانيا حيث تخصصت عصابات محترفة في نهب حمولات الشاحنات. وتقدر شركات التأمين في ألمانيا الأضرار السنوية الناتجة عن ذلك بنحو 300 مليون يورو .

ويقول المتحدث باسم الشرطة إنه عندما يتم القبض على مشتبه بهم فإنهم يكونون عادة «من دول شرق أوروبا»