﻿في أوكرانيا: عارضة أزياء على كرسي نقال

كييف ـ أ ف ب: لم يكن اختيار ألكسندرا كوتاس لتعرض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في كييف مجرد حلم طفولة تحقق، بل كان ايضاً انتصاراً لجميع المعوقين الأوكرانيين.

استولت الكسندرا على عرش حمله اربعة رجال وحيت الحضور لتصبح بذلك أول امرأة تعاني من إعاقة تشارك في عرض أزياء في أوكرانيا يحظى بهذه التغطية الإعلامية الواسعة. وتوضح «كنت أرغب كثيراً في المشاركة في العرض لأظهر أن فتاة مقعدة يمكن أن تكون عارضة محترفة عالية المستوى».

وتؤكد الشابة البالغة 23 عاماً صاحبة الشعر البني الطويل والبسمة الحالمة، أنها لطالما حلمت بأن تكون عارضة أزياء. وعلى مدى سنوات وجهت رسائل إلى وكالات عارضات رفضت جميعها بلياقة طلبها.

وتوضح «قالوا لي أني جميلة جدا لكنهم لا يعرفون كيف في إمكانهم إشراكي لأن السوق لا تمتلك النضوج الكافي لذلك».

ولدت الكسندرا كوتاس في دنيبرو القريبة من شرق اوكرانيا المتمرد وهي مقعدة منذ الولادة بسبب خطأ طبي أدى الى إصابة كبيرة في النخاع الشوكي. وقد ذهبت الى مدرسة عادية من دون سلالم كهربائية أو مسارات مخصصة للمعوقين. وللتمكن من الوصول الى الصفوف كان والدها أو جدها يحملانها على السلالم. وتقول «أجل كان الوضع صعباً لكن في بلادي كل شيء أصعب بالنسبة لمن يعانون من إعاقة حركية. الجميع يدرك ذلك». في العام 2012، كانت تتناول الغداء في مقهى عندما اقترب منها مصور وسألها إن كانت ترغب في أن تكون عارضة. فقبلت ودخلت اللعبة سريعاً وراحت تتصل بمصورين آخرين. إلا أنها أدركت «ان لا وجود لعارضات معوقات» فتزعزعت ثقتها في نفسها.

إلى ان وقعت في أحد الأيام على عرض أزياء للمصمم البريطاني الكسندر ماكوين الذي اختار في العام 1999 العارضة ايميه مولينز وهي عداءة مبتورة الرجلين شاركت في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقول «شكل ذلك حافزاً كبيراً لي. وتساءلت: بما أن الأمر حصل العام 1999 فلمَ لا يحصل اليوم لفتاة مقعدة»؟

وعندما عرفت الكسندرا أن تجمعاً لمصممين إيطاليين شباب يدعى «اف تي ال مودا» دعا عارضات معوقات للمشاركة في اسبوع نيويورك للموضة أخيرًا، أدركت أن العالم بات مستعدًا لتغيير نظرته حيال الإعاقة.