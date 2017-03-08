﻿ضغوط كبيرة على الرجال الروس بمناسبة عيد المرأة

موسكو ـ أ ف ب: في الثامن من آذار/مارس من كل سنة، يستنهض الرجال الهمم لتقديم أطيب التمنيات لأمهاتهم وزوجاتهم وحتى زميلاتهم في العمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ويقول سيرغي كراخمالييف الذي يعمل في مصرف «روسبنك»: «تبادلنا كماً كبيراً من الرسائل الإلكترونية وقمنا بتحليل الحاجات وتقييم الأفكار قبل إطلاق عملية «يوم المرأة «. وأضاف الموظف الأربعيني «قررنا هذه السنة ألا ننفق المال على هدايا غير ضرورية وفضلنا تنظيم مأدبة».

وأنفق سيرغي مع الرجال الثمانية في فريق عمله الذي يضم 35 امرأة حوالى 25 ألف روبل (400 يورو) في المجموع، وهو مبلغ «كبير» على حد قوله لكنه «تقليد سوفياتي يهمني أن أحافظ عليه».

والثامن من آذار/مارس الذي أعلن عطلة رسمية في الاتحاد السوفييتي سنة 1965 يشكل بالنسبة إلى الرجال فرصة «للتذكير بأهمية المرأة في المجتمع» حسب سيرغي كراخمالييف. وتستذكر إيرينا مديرة الموارد البشرية في شركة روسية كبيرة الزمن «الذي كانت تخصص فيه الشركة ميزانية كبيرة لهذه المناسبة وتدعو نحو 500 امرأة إلى تناول الطعام في المطعم».

وتقول إيرينا الأربعينية التي رفضت الكشف عن اسم عائلتها «كان هذا قبل الأزمة الاقتصادية سنة 2008. أما الآن، فيتعاضد الرجال لتقديم الشوكولاتة والورورد». وهي تؤكد أن هذه المناسبة «تحسن الأجواء في العمل وتنشط روح الجماعة». وتقول مبتسمة «بات الرجال تحت الضغط اليوم، فعليهم أن يأتوا بأفكار أفضل من أفكارنا حتى لو كنا نعلم أن الأمر مستحيل».