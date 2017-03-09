مشاة البحرية الأمريكية تنشر بطارية مدفعية في سوريا دعما للهجوم على معقل تنظيم الدولة في الرقة

واشنطن- أ ف ب- نشرت الولايات المتحدة بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعما للهجوم على معقل تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي الأربعاء.

وقال المسؤول إن جنودا من الوحدة 11 لمشاة البحرية نشرت بطارية “هاوتزرز″ من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في سوريا.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس أن مشاة البحرية “مستعدة للقيام بمهمتها” في دعم هجوم الرقة، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وتمثل هذه العملية خطوة مهمة للقوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وتنتشر قوات أمريكية، قوامها نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا لقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عربي-كردي.

ووفقا لـ”واشنطن بوست”، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش “لبعض الوقت”، وليس جزءا من طلب الرئيس دونالد ترامب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن عسكريين أمريكيين نشروا في سوريا قرب مدينة منبج رافعين العلم الأمريكي على آلياتهم تفاديا لوقوع معارك بين مختلف القوات الموجودة في المنطقة.