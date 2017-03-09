ترامب يعرض منصب السفير في روسيا على الحاكم السابق ليوتاه

واشنطن- أ ف ب- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم جون هانتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، ليصبح السفير الأمريكي لدى روسيا، بحسب ما أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأربعاء، وسط اتهامات بعلاقات لترامب ومقربين منه مع موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح قدم الأسبوع الماضي، وهانتسمان، الذي كان سفيرا في سنغافورة في عهد جورج بوش الأب وفي الصين في عهد أوباما، وافق على الاقتراح.

وكان هذا السياسي (56 عاما) المتخصص في الشأن الآسيوي، مرشحا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمعوري عام 2012.

وخلال تلك الحملة، اتهمه ترامب بأنه ترك الصين “تلعب دورا قذرا في الولايات المتحدة” عندما كان سفيرا في بكين.