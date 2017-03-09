جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل برلمانية فلسطينية في الخليل

الخليل- الأناضول- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة، فجر الخميس، برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني (مجلس النواب)، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية (تابعة لحركة حماس)، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت منزل النائب، سميرة الحلايقة في بلدة الشيوخ قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف البيان، إن القوة اعتقلت “الحلايقة” بعد تفتيش منزلها، ونقلتها لجهة غير معلومة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلع الأسبوع الجاري نائبين عن حركة حماس من محافظة بيت لحم.

وباعتقال “الحلايقة”، يرتفع عدد النواب في السجون الإسرائيلية إلى 10 نواب، بينهم نائب عن حركة فتح، وأخر عن الجبهة الشعبية، وثمانية عن حركة حماس.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7الاف فلسطيني.