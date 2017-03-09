اميتاب باتشان أميتاب باتشان يوزع ميراثه

لندن ـ كشف النجم أميتاب باتشان ، المعروف بدعواته للمساواة بين الجنسين، عن نيته تقسيم أمواله وأصوله بالتساوي بين ابنه الممثل الشاب ابهيشيك باتشان وابنته شويتا.

أميتاب نشر رسالة نصت علي ما يلي “عندما أموت، سيتم مناصفة مالي وأصولي بين ابنتي وابني … المساواة بين الجنسين … ونحن متساوون”، بحسب ما ذكره موقع “بينك فيلا”.

النجم المخضرم البالغ من العمر 74 عاما، متزوج من الممثلة المخضرمة جايا، وقد زوج ابنته شويتا ناندا من رحل أعمال وهي أم لطفلين، في حين أن ابنه الممثل أبيهشيك، متزوج من ايشواريا راي، ولديه ابنة.

وفي سياق مختلف، اميتاب يستعد لعرض الجزء الثالث من السلسلة المميزة “ساركار”، من اخراج رام جوبال فارما، مع النجوم جاكي شروف، يامي جوتام ، أميت ساده .