وزير الخارجية: تركيا ستهاجم المسلحين الأكراد في منبج إذا ظلوا هناك

اسطنبول – رويترز – قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الخميس، إن بلاده ستضرب وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة في بلدة منبج السورية إذا لم يغادروها.

ولم يحدد موعدا لمغادرة الوحدات. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب قوة معادية حليفة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يشنون تمرداً على أراضيها. كما ترى أن وجودهم في منبج عائق أمام جهودها لإقامة “منطقة آمنة” على حدودها مع سوريا.

وقال تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة تبدو مشوشة في خططها لشن هجوم على الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وعبر مسؤولون أتراك عن قلقهم من خطط الولايات المتحدة لطلب مساعدة مقاتلي وحدات حماية الشعب في العملية بدلاً من القوات التي تدعمها تركيا.