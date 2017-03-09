يعقوب شاهين: لن أتاجر بالقضية الفلسطينية لأنها أكبر من الجميع

بيروت ـ قال الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين، الحاصل على لقب “محبوب العرب” إنه لن يُتاجرَ بالقضية الفلسطينية؛ لأنها أكبر منه وأكبر من الكثيرين.

وتعهد “محبوب العرب” بنقل صورة الشعب الفلسطيني وقضيته إلى العالم، مشدداً على ان القضية الفلسطينية من اهم القضايا العربية، وهي قضية مقدسة.

واكد يعقوب شاهين ان سيبقى يعيش في مدينة بيت لحم مسقط رأسه.

وكشف يعقوب لـ”ET بالعربي”، عن أول عمله سيقوم به، وهو عبارة عن “أوبريت” بالاشتراك مع متسابقي “آراب آيدول” عمار العزكي وأمير دندن، ومحبوب العرب الفلسطينيّ محمد عساف، والفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان اللبناني ملحم زين وغيرهم من نجوم الوطن العربي.

وقال شاهين إن “الأوبريت” سيكون ذا طابعٍ إنساني، وبرسالةٍ معينة لم يكشف عنها.