فنانة عُمانية تثير جدلاً واسعاً بعد إعجابها بفيديو كليب ميريام كلينك الإباحي

مسقط ـ أثارت الفنانة وملكة جمال سلطنة عمان السابقة، نعيمة المقبلي الجدل، بعد إعلانها عن إعجابها بالفيديو كليب الإباحي، للموديل اللبنانية ميريام كلينك، والذي احتوى على كلمات وإيحاءات جنسية مباشرة.

وقال المقبلي في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، ” الصراحة انا حبيت الاغنية.. #ميريام_كلينك مهضومة”.

من جانبهم، استنكر متابعو “المقبلي” تدوينتها، مؤكدين على ان الشهرة لا يمكن ان تجعل الإنسان يخسر ذاته من أجلها، في تسلط آخرون عليها وطالبوها بالعمل مثلها إن كانت تحب ذلك.

وقال مغرد “معناها تحبي العُهر” ، وغرد اخر “خليك مهضومة وأعملي مثلها”، وقال عبد الرحمن بلوشي “الشهرة ما تستاهل انه نفقد ذاتنا عشانها”، وقال علوي العميري “استغفر الله بس″، وقال مشاكس “طيب سوي مثلها نبغى نشوف”.