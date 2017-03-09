بريطانيان يدخلان موسوعة جينيس والسبب نادٍ ليلي

لندن ـ دخل بريطانيان ، سجل غينيس للأرقام القياسية ، بعدما بنيا أصغر نادٍ ليلي متنقل في العالم بارتفاعٍ بلغَ مترين وعرض بلغَ متراً واحداً فقط ، أطلقا عليه اسم”Club 28 “، ببلدتهم روذيرهام.

ويحتوي هذا النادي الليلي نظاماً صوتياً ذي أداء عال، وأرضية مستعملة للرقص، ويتسع لستة زبائن بالإضافة إلى منسق الموسيقى. وقد عمد جيرارد جينكينز وستيفن رونبسون إلى بناء هذا النادي الليلي المتنقل لإضفاء جو من المرح والبهجة في بلدتهما النائية.

وقال جينكينز: لقد عانت بلدتنا من الإهمال والسلبية كثيراً في الأعوام المنصرمة، لذا قررنا أن نبث روح المرح والبهجة بين سكانها عبر هذا النادي الليلي الصغير.