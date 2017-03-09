أطباء كنديون يتوصلون إلى هذه الحقيقة العلميّة لما بعد موت الإنسان

لندن ـ وجد الأطباء دليلاً علمياً على أنّ أدمغة الناس يمكن أن تستمر في العمل بعد موتهم، حيث ظهر نشاط المخ المستمر لمدة عشر دقائق بعد توقف القلب وموجات المخ.

ووصف أطباء في وحدة العناية المركزة الكندية حالة مريض استمر مخه في العمل عقب توقف قلبه بأنها غير عادية وغير مبررة، بينما أوضح باحثون من جامعة “ويسترن اونتاريو” في كندا أن تقييم النبضات الكهربائية في الدماغ يستمر رغم توقف القلب.

وذكر الأطباء وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، واطّلعت وطن، أن هناك اختلافات كبيرة في النشاط الكهربائي في الدماغ في الفترة ما بين 5- 30 دقيقة قبل وبعد توقف القلب، مؤكدين أنه من الصعب أن نفترض أن هناك أساسا فسيولوجيا لهذا النشاط الدماغي الخاص بالمخ.

ويثير هذا الأمر أسئلة صعبة حول ما يحدث للإنسان بعد الموت، وهذا ما يبرر إقدام الأطباء على نقل الأعضاء والتبرع بها، حيث كشف البحث الذي نشر في دورية مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم أن فئران تجارب أجريت عليها دراسة، بيّنت أن نشاط المخ لديها استمر لمدة دقيقة واحدة حتى بعد قطع رأسها.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف يؤكد أن الدماغ تظل نشطة للغاية في الثواني الأولى بعد توقف القلب.