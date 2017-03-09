وكيل ليفاندوفسكي يهاجم مانشستر يونايتد

لندن ـ رفض مايك باثيل، وكيل أعمال الهداف البولندي ولاعب بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، تعامل إدارة مانشستر يونايتد مع اللاعب على أنه خطة بديلة في حال فشلهم في ضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان.

وقال مايك بارثيل في تصريح مقتضب لشبكة “ESPN” العالمية: “هل يوجد لاعب كبير يريد أن يتم التعامل معه كخطة بديلة؟”.

وثارت مؤخرا العديد من التكهنات حول وضع إدارة الشياطين الحمر، المهاجم صاحب الـ28 عاما كبديل في حال تعثر ضم الفرنسي الدولي جريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم مهاجم بوروسيا دورتموند السابق مستويات جيدة مع الفريق البافاري، حيث خاض هذا الموسم 35 مباراة في مختلف البطولات بواقع 2976 دقيقة لعب، محرزا 31 هدفا وصانعا ستة.

يذكر أن تعاقد روبرت ليفاندوفسكي مع متصدر جدول ترتيب الموسم الجاري من البوندسليجا، ينتهي بحلول صيف 2021.