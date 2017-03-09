نيمار يسخر من ثنائي باريس سان جيرمان

باريس ـ حرص البرازيلي نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني على رد الدين لثنائي باريس سان جيرمان آدريان رابيو ولايفن كورزاوا، عقب فوز فريقه التاريخي على منافسه الفرنسي 6-1 في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة أمس الأربعاء في تعويض خسارته برباعية نظيفة في الذهاب، والتأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال عقب مباراة ملحمية على ملعب “كامب نو”.

وكان رابيو قد نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، عقب مباراة الذهاب يشير خلالها بالرقم 4 ومن خلفه كورزاوا يشير بإصبعين بعلامة النصر.

وأعاد نيمار نشر الصورة، وكتب عليها 4+2=6 والعديد من الوجوه المضحكة، في دلالة على سخريته من الثنائي.