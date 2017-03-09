الكرملين يرفض اتهامات أمريكا بانتهاك اتفاقية للحد من التسلح

موسكو - رويترز – رفض الكرملين الخميس اتهامات أمريكية لروسيا بانتهاك “روح ومغزى” اتفاقية للحد من التسلح.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “روسيا ملتزمة كما كانت وستظل بكل التعهدات الدولية بما في ذلك الالتزامات المترتبة على اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى… حتى لو لم تكن في صالح روسيا تماماً.”

وكان نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بول سيلفا قال الأربعاء إن روسيا نشرت صواريخ كروز تطلق من البر في انتهاك “لروح ومغزى” اتفاقية للحد من التسلح وهو ما يمثل تهديداً لحلف شمال الأطلسي.