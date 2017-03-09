الجيش المصري يدمر نفقين على الحدود مع غزة ويعتقل 70 مشتبها بهم في سيناء

القاهرة – د ب أ – أعلن الجيش المصري الخميس، تدمير نفقين على الحدود مع قطاع غزة واعتقال 70 مشتبهاً بهم في سيناء على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم “اكتشاف وتدمير نفقين رئيسيين أحدهما متفرع منه ثلاثة أنفاق فرعية جنوب مدينة رفح”.

وأضاف أنه “تم القضاء على أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك … واكتشاف وتدمير ست عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف قواتنا على محاور التحرك”.

وأشار إلى أنه تم ضبط 70 من المشتبه بهم خلال اليومين الماضيين.

وشدد على أن “قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم”

يأتي هذا الإعلان غداة مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتشهد مناطق في شمال سيناء استهدافاً متكرراً لقوات الجيش والشرطة من قبل عناصر تصفها السلطات المصرية بالتكفيرية. كما شهدت الفترة الماضية موجة نزوح لعائلات مسيحية من شمال سيناء بسبب استهدافهم من قبل العناصر التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية.