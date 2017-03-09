ليبرمان يعارض ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل بدون التنسيق مع الامريكيين

تل أبيب - د ب أ – صرح وزير الدفاع الاسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الخميس، بأنه يعارض اتخاذ خطوات أحادية الجانب بدون تنسيق مع الأمريكيين، ومن بينها ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ليبرمان قوله في حديث إذاعي، إن هناك في الضفة الغربية مليوني وسبعمئة ألف فلسطيني، سيمنحون في هذا الحال الاقامة الدائمة، مما سيكلف خزانة الدولة بدفع حوالي عشرين مليار شيكل (الشيكل يساوي 270ر0 دولار) بالمعاشات الاجتماعية فقط.

وكان ليبرمان كشف النقاب في وقت سابق من الاسبوع الجاري، عن إن بلاده تلقت تحذيراً مباشراً من الولايات المتحدة بشأن ضم الضفة الغربية، حيث قال إن إسرائيل تلقت رسالة مباشرة من الولايات المتحدة مفادها أن ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى أزمة فورية مع الإدارة الامريكية الجديدة.

ويشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تشهد – بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئيس – تحسنا كبيرا بعد أن شابها فتور نسبي في زمن الرئيس السابق باراك اوباما، خاصة بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن إفشال القرار الأممي رقم 2334 لمجلس الأمن الدولي الذي أدان سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ولم تستخدم الفيتو كما هو معتاد لتحمي إسرائيل .