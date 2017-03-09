رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأستوني في رام الله

رام الله - الأناضول – التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الخميس، بوزير الخارجية الأستوني سفن ميكسر، الذي يزور فلسطين وإسرائيل.

وقال مكتب الحمد الله في بيان صحافي، إنه أطلع “ميكسر” خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، على “آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف البيان، إن الحمد الله أكد التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ “حل الدولتين”.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ورفضها كافة القرارات الدولية، سيقضي على “حل الدولتين ويقطع أوصال الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

ووصل “ميكسر” رام الله، قادماً من مدينة القدس، التي التقى فيها مسؤولين إسرائيليين.