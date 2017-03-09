مقتل 4 مدنيين بريف إدلب في قصف لطائرات النظام السوري

إدلب – الأناضول – قتل 4 مدنيين وجرح عشرات آخرون، في قصف لطائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري، على بلدة كفرنيل بريف إدلب، شمالي سوريا، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

وأفاد المصدر أن القصف استهدف بثمانية صواريخ، الأحياء السكنية في المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وجرح عشرات الآخرين.

واضاف المصدر أن من بين القتلى طفلين وامرأة مشيرين أن وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض حتى اللحظة.

واستهدفت طائرات النظام، السبت المنصرم، بلدة كفرنبل، بعدة غارات، منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفل بالإضافة إلى عدد من الجرحى.