غارات تركية تدمر مواقع لـ”حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق

أنقرة – د ب أ – أعلن الجيش التركي الخميس تدمير عدد من مواقع منظمة “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أن الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو مساء أمس، أدت إلى تدمير ست نقاط وعدد من مواقع الأسلحة والمخابئ والملاجئ.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة “حزب العمال الكردستاني” على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق. وتقول السلطات التركية إن المنظمة تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً لها وأنها تنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.