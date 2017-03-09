التحالف بقيادة أمريكا يؤكد نشر مشاة البحرية في سوريا

بيروت - رويترز – أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الخميس، نشر قوات أمريكية إضافية في سوريا لتعجيل هزيمة المتشددين في مدينة الرقة قاعدة عمليات التنظيم في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، وهو من سلاح الجو الأمريكي، إن القوات الإضافية لن يكون لها دور في الخطوط الأمامية وستعمل مع شركاء محليين في سوريا في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية والتحالف العربي السوري.

وتصم قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتضم القوات الإضافية التي وصلت “خلال الأيام القليلة الماضية” وحدة مدفعية من مشاة البحرية ومجموعة من جنود الجيش الأمريكي.

وقال دوريان عبر الهاتف “نتحدث عن نحو 400 جندي إضافي في الإجمال وسيكونون هناك لفترة مؤقتة.” وأضاف أنهم سينضمون إلى 500 جندي أمريكي ينتشرون بالفعل في سوريا.