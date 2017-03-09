القوات اليمنية تسيطر على مواقع جبلية شرقي صنعاء

اليمن - الأناضول – سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس، على عدة مواقع جبلية، شرقي العاصمة صنعاء، إثر معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وقال صالح القطيبي، عضو المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على موقع “سد عقران” العسكري الذي يتكون من سلسلة جبلية، في مديرية نهم، بعد هجوم عنيف شنته على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

وأوضح أن” القوات الحكومية وصلت مشارف قرية عقران التي إن سيطرت عليها ستتمكن هذه القوات من قطع إمدادات الحوثيين وحلفائهم في عدة مناطق بالمديرية”.

وأضاف أن” قوات الجيش والمقاومة نجحت أيضاً في السيطرة على عدة تلال في جبل السفينة بالمديرية”.

وتابع القطيبي أن ” ثلاثة من أفراد القوات الحكومية قتلوا فيما جرح 5 آخرون، حتى الآن، فيما سقط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح”، لم يعرف عددهم بشكل دقيق على الفور، لاستمرار المعارك حتى الساعة (11:30 تغ).

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المصدر.

ومنذ حوالي عام ونصف العام تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، في هذه المديرية الجبلية التي تبلغ مساحتها أكثر من 1800كم مربع.

وتشهد عدة محافظات يمنية، منها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.