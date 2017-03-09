ألمانيا تحذر من خطر سباق تسلح جديد مع روسيا

موسكو – رويترز – حذر وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل الخميس، من خطر سباق تسلح جديد مع روسيا وأكد أهمية استمرار التركيز على خفض عدد الأسلحة التقليدية والحفاظ على علاقات ثنائية جيدة.

وقال جابرييل إنه ونظيره الروسي سيرجي لافروف اتفقا خلال اجتماعهما على ضرورة استمرار المحادثات الرباعية لإنهاء العنف في شرق أوكرانيا. وأضاف أن حل الصراع سيمهد الطريق أمام المزيد من إجراءات نزع السلاح.

وقال وزير الخارجية الألماني إن بلاده ليس لديها علم بما تردد عن هجمات إلكترونية نفذتها المخابرات المركزية الأمريكية من القنصلية الأمريكية في ألمانيا. وأضاف أن ألمانيا تأخذ بمنتهى الجدية أي عمليات للتأثير على الرأي العام مهما كان مصدرها.