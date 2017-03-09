متحدث باسم إردوغان: دول أوروبية تعمل على رفض التعديلات الدستورية

أنقرة - رويترز – قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات الدستورية في استفتاء أبريل نيسان وعبر عن قلقه مما اسماه تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا.

وفي مؤتمر صحافي قال المتحدث إبراهيم كالين إن قادة جيوش الولايات المتحدة وتركيا وروسيا ناقشوا آليات تنسيق العمليات في سوريا خلال اجتماع في إقليم انطاليا جنوب تركيا هذا الأسبوع.

وردد كالين تصريحات أدلت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن وجود خلافات عميقة بين البلدين.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في أنقرة إن الخلافات بين تركيا وألمانيا تشمل المعركة ضد الإرهاب مضيفاً أن متشددين أكراد يتحركون بحرية في ألمانيا.

وتزايد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد إلقاء القبض على صحافي ألماني من أصل تركي في تركيا وإلغاء تجمعات لوزراء أتراك كانت تهدف لحشد التأييد لاستفتاء 16 أبريل نيسان الذي يهدف لتوسيع صلاحيات إردوغان.