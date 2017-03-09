رئيس وزراء ماليزيا يؤكد سماح كوريا الشمالية لاثنين من مواطنيه بالسفر

كوالالمبور - د ب أ – أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق الخميس، أن كوريا الشمالية سمحت لاثنين من مواطنيه بمغادرة البلاد، بعد أن منعت في وقت سابق الماليزيين الموجودين على أراضيها من مغادرة البلاد.

وكانت ماليزيا ردت بالمثل بمنع الكوريين الشماليين من مغادرة أراضيها بعد القرار الاستثنائي الذي اتخذته بيونجيانج الثلاثاء، وذلك في إطار تدهور العلاقات بين الجانبين منذ مقتل كيم جونج نام ،الأخ المغترب غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في 13 شباط/فبراير الماضي في ماليزيا.

وقال رزاق إنه تم السماح لماليزيين اثنين يعملان لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمغادرة البلاد.

وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لقد وصل ستيلا لي ونيانابراكاش مونياندي بأمان إلى بكين”.

وأضاف أنه تحدث إلى مستشار بالسفارة الماليزية في كوريا الشمالية، وأكد له أن جميع الماليزيين الآخرين في كوريا الشمالية بخير.

وأضاف رزاق :”لقد طمأنته بأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان إعادتهم بسلام إلى أرض الوطن … ورغم أنهم ممنوعون من مغادرة البلاد، فقد طمأنتنا حكومة كوريا الشمالية بشأن سلامتهم وأنهم أحرار في ممارسة أنشطتهم اليومية”.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في بيان :”يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن اثنين من موظفيه يحملان الجنسية الماليزية قد غادرا كوريا (الشمالية) ووصلا إلى بكين اليوم. وهما موظفان دوليان وليسا ممثلين عن حكومتهما الوطنية. وإنما يعملان ضمن أنشطة البرنامج في كوريا (الشمالية)”.

وكان رزاق صرح أمس بأن بلاده ستجري مفاوضات مع كوريا الشمالية لضمان حرية مواطنيها. وقال إن بلاده ستنظر في المطالب المحتملة لكوريا الشمالية. وقال إنه لن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لكون الحكومة بحاجة إلى قناة للتفاوض مباشرة معها.