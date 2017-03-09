الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلاف داخلي

تونس – رويترز – قالت الخطوط التونسية الخميس، إنها علقت جميع رحلاتها بشكل مؤقت بسبب خلاف بين فنيين وطيارين مما أثار احتجاج المسافرين في مطار تونس قرطاج.

تسبب خلاف نشب صباح اليوم بين قائد طائرة متجهة إلى باريس وفني إصلاح في تأجيل الرحلة. وقال مصدر إن الخلاف وصل لحد العراك لتعلن الخطوط التونسية بعدها تعليق الرحلات.

وقالت الشركة في بيان “تبعا لعودة حالة التوتر بين سلكين من المهنة تابعين للخطوط التونسية وما انجر عنه من حادثة خلاف جدت صباح اليوم بمطار تونس قرطاج، قررت الشركة إيقاف جميع رحلاتها من تاريخ هذه الساعة حتى إشعار آخر.”

واعتذرت الشركة لعملائها مضيفة أن القرار جاء “حفاظاً على سلامتهم وسلامة الأسطول”.

وقال المدير العام للخطوط التونسية الياس منكبي إنه تم تجاوز الخلاف وإن الرحلات ستستأنف بعد قليل.