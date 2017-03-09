دعوات أوروبية لمنع إسرائيل من هدم “الخان الأحمر” بفلسطين

بروكسل - الأناضول – حثت لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى تحرك عاجل وحاسم، لمنع هدم منطقة “الخان الأحمر”، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس اللجنة النائب نيويليس سيليكيوتيس في بيان صحافي، إنه زار على رأس وفد برلماني أوروبي مؤخراً “الخان الأحمر”، واطلع على “معاناة” الفلسطينيين هناك و”الأطفال والذين يعيشون بالفعل في ظروف محفوفة بالمخاطر، تحت خطر فقدان منازلهم في المطر والبرد في الشتاء”.

وأشار إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي في الحال لضمان بقاء هؤلاء في بيوتهم.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أمرت السلطات الإسرائيلية، بإخلاء 40 مسكناً ومسجداً ومدرسة في المنطقة المذكورة، حتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته، تمهيداً لهدمها.

وتقع″الخان الأحمر”إلى الشرق من مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وعلى أراضي المشروع الاستيطاني الكبير البالغة مساحته 12 كيلومتر مربع، والمعروف باسم “E1″، والذي يهدف إلى ربط المستوطنة بالقدس الغربية.

ويعيش في المنطقة نحو 200 فلسطيني من “عرب الجهالين”، يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي.

ويفتقر التجمع للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات. ويستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلاً.