يونكر: يتعين على الاتحاد الأوروبي التصدي للممارسات التجارية غير العادلة

كولونيا - د ب أ – أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التصدي لدول أخرى تمارس التجارة في الأسواق العالمية من خلال أساليب غير شريفة.

وكتب يونكر في مقال لصحيفة “كولنر شتات-أنتسايجر” في عددها الصادر الخميس : “يتعين علينا مواصلة إظهار أنيابنا والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة مثلما فعلنا مثلاً من خلال إدخال رسوم جمركية لمكافحة الإغراق على صناعة الصلب الصيني والذرة من تايلاند أو الديزل الحيوي من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وإندونيسيا”.

وفي الوقت ذاته أعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن معارضته الحاسمة لـ “الانعزالية والحمائية”، لافتاً إلى أن الصناعة الأوروبية مرتبطة بالتجارة الحرة العالمية العادلة والمستدامة بسبب تشابكها الدولي.

وأشاد يونكر بصفة خاصة باتفاقية التجارة الحرة مع كندا “سيتا”، لافتاً إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية في التجارة مع كندا سوف يؤدي إلى إمكانية توفير شركات أوروبية لـ 500 مليون يورو.

يذكر أن قمة للاتحاد الأوروبي سوف تعقد بعد ظهر اليوم في بروكسل ويتم التركيز خلالها على الوضع الاقتصادي في أوروبا، وسيتم أيضاً تناول أزمة اللجوء والسياسة الدفاعية والأمنية والوضع في غرب البلقان.