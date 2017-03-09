“أونروا”ترد على ليبرمان: ملتزمون بخدماتنا تجاه اللاجئين الفلسطينيين

غزة – الأناضول – جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، الخميس، التزامها بتقديم خدماتها لهؤلاء اللاجئين في كافة مناطق عملها.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم “أونروا” في غزة: “الوكالة ملتزمة بالتفويض الذي مُنح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل في مجال التعليم، والصحة، والإغاثة، والتنمية البشرية، في مناطق عملياتها الخمس″.

تصريح أبو حسنة، جاء تعقيباً على دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الولايات المتحدة، لإعادة النظر في تمويلها للوكالة.

وأضاف المتحدث الأممي:” المانحون الكبار مثل الإدارة الأمريكية يدركون أهمية الدور وعامل الاستقرار والسلام التي توفره الأونروا في المنطقة”.

وتابع: “العالم أجمع يعرف أهمية وجود الأونروا في تقديم العمل الإنساني للاجئين الفلسطينيين”.

وتقدم وكالة أونروا، المساعدة لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين، يقيمون في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة، والضفة الغربية).

ووفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، دعا ليبرمان في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في تمويلها لـ”أونروا”، والانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بسبب “استهدافه” لإسرائيل.