المرصد السوري: غارات جوية تقتل 7 وتصيب 70 في دير الزور

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، إن غارات جوية استهدفت بلدة في محافظة دير الزور شرق سوريا مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقال المرصد إن مقاتلتين يعتقد أنهما روسيتان أسقطتا عشرات القنابل على بلدة الميادين في محافظة دير الزور التي تعد معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار المرصد إلى أن الغارات أصابت مدرسة يسكنها نازحون ومخبزاً ومناطق سكنية في البلدة التي تقع على نهر الفرات.

وتسيطر الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق كما تسيطر على نصف مدينة دير الزور. ويحاصر التنظيم الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية من المدينة منذ حوالي عامين.

وأشار المرصد إلى أن الغارات أصابت أيضاً المشارف الجنوبية لمدينة دير الزور الخميس.

وكان مقاتلو الدولة الإسلامية شنوا أكبر هجوم لهم منذ أشهر على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية في المدينة في أوائل يناير كانون الثاني مما أسفر عن مقتل العشرات.

وذكر المرصد أن المقاتلات السورية والروسية ترد بقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وهي تستهدف المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها بانتظام منذ ذلك الحين.