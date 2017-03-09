عبد المالك سلال: التسوية السياسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا

تونس – د ب أ – أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الخميس، على أهمية التسوية السياسية في ليبيا كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة الداخلية التي تمزق هذا البلد منذ 2011.

ويأتي تصريح الوزير الجزائري اثر لقائه اليوم في تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمناسبة حضوره بجانب وفد جزائري في الدورة 21 للجنة الكبرى التونسية الجزائري.

وصرح سلال عقب لقائه الشاهد “نجدد موقف وقناعة الجزائر بأن الحل الوحيد في ليبيا لن يتم إلا بتسوية سياسية”.

وأضاف الوزير الجزائري “يجب علينا في دول الجوار مرافقة إخواننا الليبيين لتحقيق هذا الهدف عبر حوار ليبي ليبي”.

وتقود دول الجوار الليبي، تونس ومصر والجزائر، جهوداً دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل وتعديلات توافقية بشأن اتفاق “الصخيرات” بين الفرقاء الليبيين.

ومن المتوقع ان يوقع الجانبان التونسي والجزائري اتفاقات ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة.

وقال سلال “تفرض علينا الأوضاع في المنطقة مزيداً من التنسيق لتأمين بلدينا وتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود”.

يذكر أن الجانبين معنيان بتأمين الحدود المشتركة التي تمتد على نحو الف كيلومتر وتضم جبال ومرتفعات تتحصن بها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي القاعدة و”الدولة الاسلامية”.