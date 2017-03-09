الجيش اليمني يعلن مقتل قياديين حوثيين اثنين بغارات للتحالف العربي

صنعاء – د ب أ – أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ، الخميس، مقتل قياديين ميدانيين اثنين من جماعة أنصار الله الحوثية شمال غربي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش الموالي لهادي، في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” ، بأن القياديين الحوثيين الميدانيين لقيا حتفهما في غارات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف المركز أن” القياديين قتلا خلال اليومين الماضيين، في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة القريبة من الحدود السعودية”.

ومنذ قرابة عامين تدور في جبهة ميدي اشتباكات بين القوات الموالية لهادي المدعومة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.