الجهيناوي: التونسيون المنتمون الى تنظيم الدولة “آفة خطيرة”

بغداد – د ب أ – اعتبر وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي الخميس، المواطنين التونسيين المنتمين الى تنظيم داعش والجماعات الارهابية أنهم “آفة خطيرة”.

وقال الجهيناوي ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في بغداد اليوم ، إن “تونس بعد عام 2011 شهدت حالة من الارتخاء الأمني مما ساعد التنظيمات الارهابية للتغلغل في تونس ولا توجد احصائيات دقيقة وحقيقية عن أعداد هؤلاء المغرر بهم وأن انتماءهم جاء لأسباب اقتصادية وتوظيفهم لأعمال إجرامية”.

وأضاف” نحن حريصون على حماية أمن العراق ، وسنحرص على تكثيف التعاون مع الجانب العراقي وتبادل المعلومات للحد من هذه الآفة الخطيرة ولن نستقبل اي متورط تونسي بجرائم الارهاب بالترحاب في حال عودته الى البلاد وسنطبق عليهم القانون الخاص بالإرهاب”.

وذكر أن “تونس حريصة على اقامة افضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق ومكافحة الارهاب”.

ووصل الجهيناوي أمس إلى العراق وأجرى مباحثات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي كرست لتعميق مجالات التعاون الثنائي بين العراق وتونس.