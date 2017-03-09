المغرب يعلن عن اعتقال عنصرين مواليين لتنظيم الدولة “كانا يخططان لتفجيرات”

الرباط- د ب أ- أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب الخميس عنصرين متطرفين مواليين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ينشطان في الدار البيضاء.

ونقل موقع صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية على الإنترنت عن بيان لوزارة الداخلية القول: إن “المشتبه فيهما المتورطين في الإشادة بالجرائم الدموية التي ينفذها تنظيم داعش، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة باستعمال متفجرات، حيث شرعا في اقتناء معدات تدخل في صناعة العبوات الناسفة”.

وأسفرت هذه العملية، وفق المصدر ذاته، عن مصادرة أسلاك نحاسية، وجهاز لقياس الحرارة وبطاريات كهربائية و”قارورة تحتوي على سائل مشبوه وكيس به مسحوق، ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة”.

ووفق ما نقله التقرير عن البيان الرسمي فسيتم “تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهما تحت إشراف النيابة العامة”.

ولم يشر البيان إلى أية تفاصيل أخرى حول هوية المقبوض عليهما.