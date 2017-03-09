محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل صاحب محل خمور شنقا

الاسكندرية- القاهرة- د ب أ- قضت محكمة جنايات الإسكندرية 250/ كلم شمال القاهرة/ الخميس، بإحالة أوراق عادل عبد النور سليمان (49 عاما) الشهير بـ”عادل عسلية” المتهم بقتل المجنى عليه يوسف لمعي “مسيحي صاحب محل خمور” إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في حكم إعدامه.

وكان المتهم أقدم على ذبح بائع الخمور في مطلع شهر كانون ثان/ يناير الماضي بسكين، في أحد شوارع الإسكندرية، بعد تحذيره في وقت سابق بعدم بيع هذه الخمور لأنها حرام، بحسب الروايات.

واعترف عبدالنور في التحقيقات التي اجرتها معه النيابة العامة بأنه ليس له أية علاقة بأي جماعات إرهابية أو جهادية أو إسلامية، مؤكدًا أنه فقط يسير على سنة الرسول والصحابة، ويحفظ القرآن عن ظهر قلب ويستمع إلي دروس وشرح الشيوخ في التفسير.