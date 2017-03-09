العراق يتسلم مقاتلتين من طراز “L-159″ التشيكية

بغداد- الأناضول- تسلم العراق، الخميس، طائرتين مقاتلتين من طراز (L-159) التشيكية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة أبرمتها حكومة براغ السابقة تضم 15 طائرة مقاتلة، من هذا الطراز.

وبوصول الطائرتين، يصبح عدد المقاتلات التي تسلمها سلاح الجو العراقي، 8 من الطراز الخفيف.

وقال الضابط أحمد حسن، فني طائرات بقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، للأناضول، إن “مقاتلتين من طراز L159 تشيكية الصنع، ضمن الدفعة الرابعة، حطتا ظهر اليوم في قاعدة بلد الجوية”.

وأضاف أن “طاقماً من الطيارين العراقيين قادوا الطائرتين وصولاً إلى القاعدة الجوية العسكرية”.

وتسلم سلاح الجو العراقي، الخميس الماضي، الدفعة الثالثة من المقاتلات التشيكية، والتي ضمت طائرتين، ولم يتضح على الفور موعد تسلم بقية المقاتلات.

وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية في مارس/ آذار العام الماضي، مصادقة حكومة براغ على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) الخفيفة المقاتلة بمبلغ 300 مليون دولار، وتوقعت تسليم الطائرات لبغداد خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وذلك في العام 2012 عند توقيع الصفقة.

ويمتلك سلاح الجو العراقي 14 مقاتلة من طائرات الـF16الأمريكية، إضافة إلى مقاتلات من طراز سوخوي 25 الروسية، فيما يتسلم في القريب العاجل الدفعة الأولى من طائرات “T50iq” المقاتلة من كوريا الجنوبية.

وتخوض القوات العراقية، منذ أشهر، معارك ضارية مع تنظيم “داعش” الإرهابي، ونجحت في تحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال)، معقله الأخير في البلاد، وتواصل معاركها لتحرير الجانب الغربي من المدينة نفسها.