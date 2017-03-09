أسانج ينتقد “عدم كفاءة” الاستخبارات الأمريكية على خلفية التسريبات الأخيرة

لندن- أ ف ب- اتهم مؤسس موقع “ويكيليكس″ جوليان أسانج الخميس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بـ”عدم الكفاءة”، لقيامها بحفظ معلومات حساسة في مكان واحد، قائلا إنه سيعمل مع شركات تكنولوجية لتطوير حلول بعد عملية القرصنة.

وقال أسانج في مؤتمر صحافي بث مباشرة من سفارة الإكوادور في لندن حيث يقيم كفار من العدالة منذ العام 2012 إن “هذا عمل تاريخي من عدم الكفاءة المدمرة، بأن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزنها كلها في مكان واحد”.