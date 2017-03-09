مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تحاول منع الصدام بين تركيا والقوات الكردية في سوريا

واشنطن- رويترز- قال القائد العسكري الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الخميس إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمنع احتمالات الصدام بين تركيا والقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا.

وردا على سؤال من جون مكين العضو البارز بمجلس الشيوخ عما إذا كان يؤيد وجهة النظر السائدة بشأن خطر حدوث صدام بين القوتين الحليفتين للولايات المتحدة قال الجنرال جوزيف فوتيل إنه يتفق معها وأضاف “من أجل هذا نحاول اتخاذ خطوات للحيلولة دون حدوث ذلك”.