وفاة الفنانة التونسية خديجة بن عرفة

تونس ـ توفت الفنانة التونسية الكبيرة خديجة بن عرفة، صباح الخميس، عن عمر يناهز الـ 66 عاما، بعد تعرّضها لأزمة صحية حادة.

ابنة الفنانة الراحلة، والتي تدعى ملاك، كشفت أن الحالة الصحية لوالدتها قد تدهورت مساء الأربعاء، مما استدعى نقلها إلى مستشفى منجي سليم بالمرسى، وظلّت تحت الرعاية الطبية حتى وافتها المنية.

وكانت خديجة بن عرفة قد بدات مسيرتها الفنية منذ ستينيات القرن الماضي في الإذاعة والمسرح وقدمت أعمال مثل “’أمي تراكي”، “عمتي عشية راجل”، ثم اتجهت إلى الدراما منذ تسعينات القرن الماضي، وكان من أبرز أعمالها: “الخطاب على الباب” و”حكم الأيام” و”منامة عروسية” و”قمرة سيدي المحروس″ و”حسابات وعقابات”، وغيرها.