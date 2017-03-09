هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

القاهرة ـ قام الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نادية مصطفى، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من الفنان إيمان البحر درويش، والمحامية برلنتي عبدالحميد، وسيد الأبيض، العازف الموسيقي ومحضر محكمة.

ياسر فنطوش محامي هاني شاكر، قال في صحيفة الشكوى: “إنه تم اكتشاف مؤامرة دنيئة يقوم بإدارتها فنان ومطرب وإحدى المحاميات وتلاعبهم باختلاق عناوين وهمية للفنان هاني شاكر، والفنانة نادية مصطفى، من أجل تحريك دعاوى قضائية ضدهم على عناوينهم الوهمية التي اختلقوها للحصول على أحكام جنائية ضدهم واستغلالها في تشويه شخصهم وصفتهم والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام المختلفة”.

وأضاف: “أنه تم اكتشاف تلك المؤامرة الخسيسة، وحصر تلك الأحكام والقضايا بمحكمة مدينة نصر والتي وصل عددها الـ36 قضية ضد الفنان هاني شاكر ومجموعة من مجلس نقابة الموسيقيين، وأن المشكو في حقهم الفنان، والمحامية وبمشاركة محضر المحكمة، بإعلانهم بالقضايا التي أقاموها بقصد تشويه السمعة على دائرة قسم العمرانية بالجيزة بعنوان وهمي ليس له أي وجود، وتم إقامة الجنح بمحكمة مدينة نصر للحصول على أحكام غيابية”.

وجاء في البلاغ أنه بعد اكتشاف ذلك المخطط الشيطاني والذي يعتبر مهزلة ولا أخلاقية، فتوجه المستشار ياسر قنطوش بصحبته وكيليه الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى إلى مكتب المستشار النائب العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رغم أن القضايا التي أقيمت بلغت 34 قضية لم يتم حصول المتآمرين على أحكام غيابية سوى حكم واحد فقط غيابي، والمثير للعجب صدور أحكام بالبراءة غيابيا بباقي القضايا لتشكك هيئة المحكمة في الأوراق والمستندات التي قدمت أمامها، وقضت محكمة مدينة نص بإلغاء 3 قضايا لعدم ثبوت أي اتهامات واضحة ضد هاني شاكر.

وأوضح قنطوش أن النائب العام قرر إجراء تحقيق فوري وعاجل، مع هؤلاء الأشخاص.