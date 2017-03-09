شيلاء سبت تبكي على الهواء… وتكشف سر خلافاتها مع مريم حسين

القاهرة ـ تحدثت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عن خلافاتها مع الفنانة العراقية مريم حسين، والتي استمرت لعدة أعوام.

الفنانة البحرينية نفت، خلال استضافتها ببرنامج “ليالي الكويت”، أن تكون خلافاتها مع مريم بسبب منافستهما على تقديم برنامج تلفزيوني.

شيلاء أكدت أن البرنامج عرض عليها ولكنها لم توافق على تقديمه، لأنها اعتبرت انه من المبكر ان يكون لها برنامج، مؤكدة أنها لم تقطععلاقتها بمريم بسبب هذا الأمر.

وخلال الحلقة، قام مقدم البرنامج بعرض صورة لعائلة شيلاء، فدخلت الأخيرة في نوبة بكاء، وقالت: “نقطة ضعفي اساوي كل شي في حياتي علشانهم لاني احبهم أكثر من روحي”.

وكان قد وقع خلاف حاد بين شيلاء سبت ومريم حسين منذ عدة أعوام، بعدما قامت الأولى بنشر فيديو علقت عليه بقولها إنّها في سيارة “بنتلي” إيجار وليست “هدية من بابا”، وقد اعتبرت مريم إنها هي المقصودة خاصة أنّ والدها كان قد قدم لها سيارة “بنتلي” فخمة بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما دفعها أن ترد بقولها: “أنّا بنت أبي وبقدرته أن يقدم لها هدية فخمة على عكس من يشحدن لشراء دواء لوالدهنّ”.