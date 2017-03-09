كويتي رفضت إيرانية أعجابه بها فتحرش بها

الكويت ـ تحرش كويتي بإيرانية اثناء خروجها من مجمع تجاري شهير في منطقة المهبولة في العاصمة الكويت، ليُعبر لها عن اعجابه بها.

وقال مصدر أمني بالشرطة الكويتية في بيان اعلامي، إن المتهم تحرش بالمجني عليها لدى خروجها من السوق، وهي متجهة إلى سيارتها في المواقف الخاصة بأحد مراكز التسوق، وحاول ترقيمها لكنها لم تعره اهتماما، فأوقفها وكلمها وأبلغها بإعجابه بها، ثم قام بمد يده إلى جسدها وتحرش بها جنسيا، فصرخت وسمعها الحرس الأمني للمركز، الذي سيطر على الرجل حتى حضور الشرطة.

وبمواجهته في التحقيقات أقر واعترف بما أقدم عليه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.